Zia vieta alla nipote adottiva di entrare in casa: «I suoi disturbi del comportamento turbano mia figlia di 6 anni»

Una donna ha bandito la figlia della sorella dalla propria abitazione. La bambina di otto anni è stata adottata. Al momento dell'adozione era stato comunicato ai genitori che la piccola aveva dei disturbi comportamentali, ma per loro ciò non ha rappresentato un problema.

La piccola, però, pare non andare d'accordo con la cuginetta di sei anni ed è per questo che, la zia ha deciso di non volera più vedere: ma vediamo nel dettaglio cos'è successo.

