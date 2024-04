Robert Pattinson e Suki Waterhouse genitori, annunciata la nascita del bambino (ma non il nome o il sesso): «Benvenuto angelo»

di Redazione web

Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono diventati genitori del loro primo bambino. La cantante aveva annunciato di essere incinta qualche mese fa sul palco del Corona Capital Festival di Città del Messico. Suki indossava un mini abito di pailletes viola che metteva in risalto il suo pancino. Dato che entrambi i divi di Hollywood sono molto riservati, non hanno mai aggiunto nessun particolare in merito alla gravidanza e non hanno nemmeno mai fatto sapere se fossero in attesa di un bambino o di una bambina e, quindi, il suo nome. Ora, però, il loro "angelo" è qui e questo è ciò che conta.

L'annuncio di Suki Waterhouse

Suki Waterhouse ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram. La cantante ha postato una polaroid dai colori un po' sbiaditi che la mostra davanti all'obiettivo con il suo neonato in braccio che indossa un body con i cuoricini blu e rosa. La compagna di Robert Pattinson ha semplicemente scritto: «Benvenuto al mondo, angelo mio», aggiungendo un cuore rosso.

La storia tra Robert e Suki

Robert Pattinson e Suki Waterhouse fanno coppia fissa dal 2018 e sembrano essere più felici e affiatati che mai. In una recente intervista al Times, la cantante aveva detto: «Sono davvero sorpresa del fatto che io sia ancora così felice con qualcuno da quasi cinque anni e che non veda nessun altro meglio di lui. Mi fa ancora venire i brividi».

