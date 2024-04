Megan Thee Stallion, ex dipendente denuncia la cantante: «Mi ha costretto a guardarla mentre faceva sesso»

di Morgana Sgariglia

L'ex cameraman della rapper Megan Thee Stallion ha denunciato la rapper per averlo fatto assistere ad un rapporto sessuale tra lei e una ragazza. L'operatore video Emilio Garcia sostiene che la cantante 29enne avrebbe fatto sesso accanto a lui con una donna non identificata mentre viaggiava su un suv durante una tappa del tour a Ibiza, in Spagna, a giugno 2022.

Cosa è successo

«Non parlare mai di quello che hai visto» avrebbe imposto la cantante al videomaker il giorno dopo. Garcia, che lavorava con la rapper dal 2018, ha raccontato il presunto incidente a Nbc News: «Mi sono sentito a disagio. Ero un po' congelato e scioccato dalla sfacciataggine di farlo proprio accanto a me».

Nella denuncia Garcia prosegue dicendo che Megan nel viaggio in Spagna lo ha coperto di commenti offensivi come «puttana grassa», «sputa il tuo cibo» e «non hai bisogno di mangiare». Il cameraman si è sentito ancora di più umiliato da una persona che pubblicamente sostiene l'amore per il proprio corpo.

L'ex dipendente avrebbe ricevuto una riduzione salariale

La rapper avrebbe anche diminuito la sua paga. Dopo il tour, il suo salario è passato da una tariffa mensile di 4.000 dollari (3.471 euro circa) a un sistema "pay-per-task" (pagamento per mansione) che lo faceva guadagnare di meno in modo significativo.

Garcia ha subìto danni economici e morali. L'esperienza gli ha provocato un forte «disagio emotivo», secondo la sua denuncia, e ora lotta con «crescente ansia, depressione e disagio fisico derivanti dall'ambiente di lavoro tossico».

Il parere degli avvocati

Roc Nation, l'agenzia di artisti fondata da Jay-Z, ha licenziato Garcia nel giugno 2023. L'avvocato che difende il cameraman è Ron Zambrano, lo stesso delle ex ballerine di Lizzo che avevano denunciato la cantante per molestie. «Megan deve solo pagare al nostro cliente ciò che gli è dovuto, - ha spiegato il legale al sito web di gossip Page Six - ammettere il suo comportamento e abbandonare questo tipo di molestie sessuali e comportamenti vergognosi nei confronti dei grassi».

Megan ha negato le accuse. “Questa è una richiesta di risarcimento lavorativa, - ha commentato un avvocato della rapper sempre a Page Six - senza nessuna denuncia di violenza sessuale inoltrata e con accuse volgari che tentano di metterla in imbarazzo».

