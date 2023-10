«Mia moglie si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica: a malapena ora riesco a guardarla»

di Redazione web

Sposarsi significa davvero accettare tutti i cambiamenti che il partner sceglie di fare nel tempo? Questo è il quesito che emerge dalla storia di un uomo che ha ammesso di riuscire a malapena a guardare la moglie dopo l'intervento di chirurgia estetica al quale si è sottoposta.

Scegliere di migliorare il proprio aspetto per se stessi a discapito del proprio compagno è una decisione che ha sconvolto gli utenti online: ecco cos'è successo.

Modella 23enne posta foto sexy su Instagram ma sogna l’amore vero: «Il sesso è piacevole, ma io cerco il principe azzurro»

Vola in Turchia per rifarsi gli addominali: «Dopo l'operazione non riuscivo a dormire, ho rischiato di morire»

La scelta dell'intervento

Un uomo si è aperto con gli utenti online sul forum Reddit. Bill, infatti, ha confessato di non aver mai accettato che la moglie si sottoponesse ad un intervento di chirurgia estetica, in quanto, costoso e privo di fondamento. Secondo lo sposo, infatti, non era assolutamente necessario che la donna si operasse e soprattutto che, per farlo, sottraesse dei soldi al conto comune dei due.

«Alcuni mesi fa mi ha detto che aveva programmato l'intervento chirurgico e che aveva bisogno di me per accompagnarla, il recupero sarebbe durato 14-20 settimane», ha spiegato l'uomo sul forum.

«Le ho detto che era bellissima - ha continuato Bill - ma lei ha detto che era il suo corpo e che mi sono comportato in modo ridicolo, che non l'ho mai supportata.

La reazione online

Il tema ha diviso a metà gli utenti che in molti hanno considerato il suo comportamento come stupido e immaturo. Altri, invece, si sono espressi con empatia nei suoi confronti, sostenendo che avesse ragione: «Sposi una persona per quello che è. Ci si supporta, ma se cambia i connotati è come se ti ritrovassi sposato con un'altra donna: ti capisco amico, ho divorziato per questo», ha scritto un utente sul forum. E, ancora: «Non hai torto, ha speso i vostri soldi per una cosa di cui probabilmente non aveva bisogno e solo per un capriccio: attento alle finanze. La prossima volta cosa si rifarà?», ha concluso un altro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA