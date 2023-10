«Voglio sposare la mia fidanzata, ma la sua abitudine al ristorante è imbarazzante...»

di Redazione web

Immagina di voler sposare la tua ragazza, ma che quell'abitudine imbarazzante proprio non ti va giù. Questo è quanto accaduto ad un uomo che ha cercato in tutti i modi di spiegarle che sarebbe il caso che la smettesse di comportarsi in quel modo, ma lei niente. «Lo fa per noi», sostiene l'uomo, ma non riesce ad accettarlo e per questo motivo si è chiesto se fosse il caso o meno di continuare questa relazione. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Papà si rifiuta di pagare il matrimonio da 200mila euro alla figlia: «Penso sia uno spreco di soldi». La moglie non gli rivolge più la parola

Annunciano il matrimonio alla festa, la suocera scoppia in lacrime: «Mi porta via il figlio»

L'abitudine imbarazzante

La storia arriva direttamente dall'America, in cui, un uomo, lamenta l'abitudine che gli ha creato imbarazzo. Nei ristoranti e nei bar la mancia può andare dal 10% al 20% sul totale, ma se si è particolarmente soddisfatti la percentuale può essere ovviamente anche più.

«Quando andiamo in un ristornate e arriva il momento del conto, dividiano senza problemi, a metà. Capita, a volte, che paghi io, mentre altre volte, che paghi lei. Quando tocca a me, regalo sempre una mancia considerevole al ristorante: non mi sono mai trovato male e per questo credo sia giusto premiare il personale, ma quando paga lei...», ha scritto l'uomo su Reddit chiedendo un parere agli utenti.

«Se paga lei, la mancia non è contemplata. Parliamo di matrimonio, figli, stiamo insieme da anni ormai, è per lei, rinunciare alla mancia è un gesto d'amore. Dice che lo fa per noi: per risparmiare e per mettere soldi da parte così da poterci permettere un viaggio o una vacanza insieme», ha spiegato il protagonista della vicenda.

Il problema è che questo gli crea imbarazzo perché sembra che siano una coppia "tirchia" e che non siano disposti a pagare una mancia, ormai dovuta sul conto e considerata la norma. Questo potrebbe pregiudicare la sua volontà di sposarla: «Non so che fare, a volte penso non sia quella giusta per me».

Gli utenti gli hanno risposto che questo tipo di comportamento è sbagliato: «Vuoi regalare una mancia? Paga sempre tu, ma non pretenedere che anche gli altri condividano il tuo stile di vita. Non sposarla per questo motivo è un grave errore». E, ancora: «Lo fa per voi, altrimenti vi troverete presto senza soldi e come pensi di crescere i tuoi figli?», ha concluso un altro account.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA