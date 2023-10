Attraversa la strada per salvare un gattino e viene travolta da un'auto: Maria muore a 17 anni, aspettava lo scuolabus

di Redazione Web

Cerca di salvare un gatto sul ciglio della strada ma viene travolta da una macchina e uccisa. La 17enne Jacianny Maria da Silva stava aspettando lo scuolabus quando ha notato un gattino in difficoltà. La ragazza è andata nella sua direzione, voleva solo toglierlo dal pericolo di poter essere schiacciato da qualche vettura, ma mentre lo faceva è stata improvvisamente investita da una Fiat Argo di passaggio.

La dinamica

Immediatamente trasportata in ospedale per lei non c'è stato nulla da fare. La 17enne di Jupi, nel nord-est del Brasile è stata portata nel nosocomio di Lajedo a causa di molteplici lesioni traumatiche ma è morta poco dopo essere stata ricoverata.

Il lutto

Tutta la comunità è scovolta per l'accaduto. «Il Comune di Jupi, attraverso il sindaco Antonio Marcos Patriota, esprime solidarietà a tutta la sua famiglia e chiediamo al Dio misericordioso di accogliere Jacianny nella dimora eterna», si legge in un post social. Un messaggio di addio è stato mandato alla famiglia anche da parte della scuola che ha affermato che la morte della 17enne: «Ha lasciato un enorme vuoto nei nostri cuori. Le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile. Possano trovare conforto nei ricordi e nell'amore che ha lasciato in eredità».

