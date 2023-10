Tortura la figlia di 3 anni, la lascia soffocare con il suo vomito e poi getta il corpo nel fiume: arrestata mamma orco

di Redazione Web

Tortuta la figlia, la lascia affogare nel suo stesso vomito e poi getta il corpo in un fiume. Maja Wensing, 39 anni, è stata arrestata con l'accusa di omicidio ai danni della sua bambina di appena 3 anni. Il corpicino della piccola è stato trovato nel fiume Reno-Herne Kanal, a Oberhausen, in Germania. Subito dopo il ritrovamento il padre si era consegnato confessando il delitto, ma ora pare sia coinvolta anche la mamma.

Gli abusi

La coppia è accusata di crimini gravi, tra cui aver rinchiuso la loro bambina in una piccola stanza buia nel seminterrato del condominio come punizione. Il suo corpo è stato successivamente recuperato dal fiume dai sommozzatori della polizia e dagli esami post mortem è stato dimostrato che era morta soffocata a causa del suo vomito.

Le testimonianze

Secondo i vicini, la coppia pare fosse sul punto di divorziare, ma non aveva mai dato segnali di presunte violenze: «Niente urla, niente pianti, niente lamenti», hanno detto tutti che non riescono a darsi una spiegazione su come sia potuto accadere.

