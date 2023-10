Uomo vergine a 71 anni, costruisce un muro per non far entrare donne in casa: «Mi fanno paura»

di Redazione Web

Non ha mai fatto sesso per 71 anni e si è barricato in casa per 55 per essere sicuro di non dover mai incontrare una donna. Un uomo, ormai maturo, ha raccontato la sua continua fuga dal gentil sesso, una vera e propria paura nei confronti delle donne che lo ha spinto a recintare tutta la casa con un muro molto alto, anche solo per evitare che una di loro potesse guardare all'interno della sua proprietà.

Bambina incinta a 11 anni, stuprata da due 14enni: «Non si sa chi è il padre». Il giudice ordina l'aborto

Mamma e il fidanzato torturano i tre figli con una fiamma ossidrica: i bambini sonno tutti minori di 12 anni

L'isolamento

Callitxe Nzamwita si è barricato in casa per 55 anni per paura dell'altro sesso e si è tenuto lontano dalle persone. L'uomo, che vive in Africa, ha deciso di isolarsi dal resto del mondo, costruendo anche un enorme recinto, questo perché si è sempre sentito molto spaventato dalle donne. Terrorizzato dalla loro visione ha scelto di non uscire mai di casa e di conseguenza di non avere mai nessun rapporto sessuale.

Attacco in un liceo in Francia, professore ucciso a coltellate. L'aggressore urlava «Allah Akbar». Ferite diverse persone https://t.co/yu4crNIZvp — Leggo (@leggoit) October 13, 2023

La fobia

Nonostante viva da solo e nonostante la paura delle donne, Callitxe è stato sempre aiutato proprio da loro che nel villaggio conoscono la sua storia e hanno sempre cercato di dargli supporto come potevano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA