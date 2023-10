Batterio killer in ospedale, morta una ragazza di 26 anni: era stata ricoverata dopo essere scivolata in doccia

di Redazione Web

Cade in doccia e viene portata in ospedale, ma contrae una grave infezione e muore. Venera Sapurina era in vacanza in Corea del Sud quando ha avuto un incidente dentro la doccia. La donna di 26 anni è scivolata mentre si lavava e ha sbattuto violentemente la testa, tanto da perdere i sensi. La giovane di origine russa è stata così trasportata in ospedale per un trauma cranico, ma le conseguenze del ricovero sono state fatali.

Il contagio

Secondo quanto riferito dai familiari Venera ha contratto un batterio che le ha attaccato il sistema nervoso, causandole un arresto cardiaco e il coma da cui non si è più svegliata. Per 4 mesi la donna ha combattuto contro questo batterio, ma non c'è stato modo di fermare l'infezione. La mamma ha annunciato la morte della figlia, spiegando che tutto si è scatenato dopo il ricovero in ospedale.

L'infezione

La 26enne ha contratto il cosiddetto superbatterio mortale VRE che è resistente agli antibiotici ed è considerato una seria minaccia per l’assistenza sanitaria moderna. Può infettare il flusso sanguigno, il tratto urinario e le ferite dovute a un intervento chirurgico. Solitamente si contrae in ospedale e non si contagia tramite vie aeree, l’infezione, infatti, si diffonde attraverso il contatto diretto con i fluidi corporei di una persona infetta o toccando le superfici contaminate dai batteri.

