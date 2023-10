Papà mette il figlio appena nato a pancia in giù, la suocera chiama la polizia e lo denuncia per abusi

di Redazione Web

Un uomo ha confessato dei momenti di convivenza molto difficili con sua suocera dopo che ha messo il figlio a pancia in giù e lei lo ha accusato di abusi. L'utente inglese, che si lascia andare a una confessione anonima su Reddit, ha spiegato che negli ultimi mesi della gravidanza di sua moglie e subito dopo la nascita del piccolo, la coppia ha ospitato la suocera spagnola in casa, per poter anche avere un aiuto.

Il Tummy Time

Il piccolo che è sanissimo, ha dei problemi alla testolina, leggermente deformata probabilmente a causa della posizione in cui dorme, per questo il pediatra ha consigliato ai genitori, anche se piccolissimo, di metterlo a pancia in giù per poco tempo tutti i giorni più volte al giorno. Questo "esercizio" è detto Tummy Time ed è consigliato da molti esperti per lo sviluppo dei muscoli del collo dei neonati. Non tutti lo apprezzano, come il figlio dell'uomo che ha scritto sul social, quindi il bimbo spesso si lamenta e piange, ma questo ha mandato la suocera su tutte le furie.

La denuncia

«Due giorni fa mi ha strappato il bambino mentre era a pancia in giù e ha detto che sto commettendo violenza contro di lui», ha confessato, «Lo ha sentito agitarsi da un'altra stanza ed è entrata irrompendo dicendo che stavo abusando di lui di nuovo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 14:16

