«Mia moglie incinta mi ha chiesto di non passare l'aspirapolvere: la motivazione è tutta da ridere»

Una gravidanza può essere un momento particolare per una donna e spesso, può diventare un incubo per il partner. Questo, infatti, è quanto accaduto ad un uomo che ha denunciato sui social che la moglie, incinta di pochi mesi, aveva deciso di ridurre le ore di lavoro, dedicarsi allo smart working e smettere di fare le faccende domestiche per non stressare il bambino. Così, il malcapitato ha deciso di passare l'aspirapolvere in casa in vista dell'arrivo di ospiti, ma la donna ha reagito male: ecco cos'è successo.





Lo sfogo del futuro papà

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 10:15

