«La sposa vuole le damigelle bionde, ma io non voglio tingermi i capelli: lei dice che le ho rovinato il matrimonio»

Il matrimonio è la giornata della sposa, dedicata a lei e alla sua felicità. D'altronde, tutti i preparativi sono stati scelti da lei: dal proprio abito di nozze, a quello delle damigelle. Tuttavia, a volte la volontà di avere tutto sotto controllo può essere un po' esagerata, soprattutto quando intacca la libertà delle damigelle che, per farla contenta, acconsentono a tutto, o quasi...

Questa è la storia di una sposina che voleva che le sue damigelle d'onore fossero tutte bionde platino, ma due di loro sono castane scure e preferirebbero non decolorare i capelli.

Le damigelle biondo platino

La damigella d'onore si è rifiutata di decolorarsi i capelli per la sposa e quest'ultima ha deciso di non rivolgerle più la parola.

«Io sono castana scuro al naturale, ho passato anni e anni a piastrare i miei poveri capelli e li ho totalmente rovinati. Adesso sono fini e sfibrati, non posso decolorarli, altrimenti li rovinerei ancora di più!», ha detto la damigella d'onore, ma a quanto pare la futura sposina non ne vuole sapere nulla e preferirebbe non vederla al matrimonio, piuttosto che vederla entrare in chiesa con i capelli scuri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 16:10

