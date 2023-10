Invitati con abiti bianchi a un matrimonio, la wedding planner s'infuria: «Non ci si comporta in questo modo»

di Redazione web

Un'organizzatrice di matrimoni ha scatenato un dibattito sul corretto galateo dopo aver rimproverato quattro ospiti che erano vestiti di bianco a un matrimonio. In un video virale su TikTok, Cari Izaguirre, organizzatrice di eventi e matrimoni, ha condiviso esattamente cosa non indossare come ospite a un matrimonio. «Tutti sanno cosa prevede il galateo - voglio dire, dovreste saperlo. Se non lo sapete, imparerete», ha esordito la regista nel video. «Non ci si veste di bianco a un matrimonio, ok?».

I quattro indiziati

Izaguirre, che sull'app si fa chiamare @cari.izaguirre, ha spiegato nella clip che al momento si trovava a un matrimonio in cui quattro persone avevano deciso di indossare il bianco come abbigliamento per gli ospiti, compresa una donna che indossava un abito da sposa "completo". «Vi mostrerò cosa non indossare quando andate a un matrimonio», ha continuato.

Gli esempi

Il primo esempio ha mostrato una donna che indossava un abito bianco corto con le maniche lunghe. Izaguirre ha poi puntato la telecamera sulla colpevole che, a suo dire, ha deciso di indossare un abito da sposa "completo". La seconda invitata ha scelto di indossare un abito di pizzo avorio lungo fino al pavimento, con maniche a cuffia e schiena scoperta. "Non potete dirmi che quello non è un abito da sposa", ha detto Izaguirre alla telecamera, spiegando che l'invitato era un conoscente dello sposo.

La terza invitata ha scelto un abito senza maniche, lungo fino al ginocchio e tagliato, che ricordava molto da vicino un colore bianco sporco. "È un rosa chiaro", ha detto Izaguirre. "È un rosa molto chiaro, ma in foto sembrerà bianco e poi ha una giacca beige". Nel frattempo, la quarta invitata al matrimonio ha deciso di indossare una camicetta bianca e un maglione bianco abbinato per l'occasione. «Questo non era così male. Voglio dire, è una camicetta bianca e poi aveva un maglione bianco. Ma sì, non si fa così», ha detto Izaguirre. Per quanto riguarda gli uomini, la wedding planner ha osservato che non dovrebbero indossare un abito bianco a un matrimonio per non mettere in ombra gli sposi.

