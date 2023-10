«Mia figlia in sedia a rotelle non potrà partecipare al matrimonio della mia migliore amica: la location storica non lo consente» La donna dovrebbe fare da damigella d'onore e deve scegliere tra la migliore amica o la figlia







di Redazione web Due migliori amiche condivisono spesso il sogno di essere presenti l'una al matrimonio dell'altra. Molto frequente, infatti, è scegliere proprio questa figura, così importante nella propria vita, come damigella d'onore, ma qualcosa potrebbe andare storto. Se la donna che si sposa vietasse a tua figlia di essere presente al suo matrimonio, come reagiresti? La motivazione, tra l'altro, è molto delicata: la bambina che ha 7 anni ha una malattia che la costringe ad usare una sedia a rotelle per deambulare. «Siamo cresciute insieme, vorrebbe che le facessi da damigella d'onore, ma non potrà esserci mia figlia: che faccio?», ecco cosa ha spiegato la donna.



«Ho detto a mia mamma che mia moglie è incinta e lei si è arrabbiata con me perché ha detto che nessuno doveva saperlo»



La migliore amica si fidanza col suo ex: «Ora si lamenta con me di ciò di cui l'avevo messa in guardia. Non mi interessa»



Il matrimonio di Jane La bambina di 7 anni, Lily, nata con una condizione congenita che la costringeva a usare una sedia a rotelle è stata battezzata dalla futura sposa. Le due donne hanno condiviso gioie e dolori della propria vita e al matrimonio della migliore amica, la mamma di Lily, non ci può proprio mancare: «Quando Jane mi ha detto che si sarebbe sposata - ha spiegato la donna su Reddit - ero al settimo cielo e, la gioia più bella è stata quando mi ha chiesto di farle da damigella d'onore. A distanza di pochi giorni, con preparativi e abiti comprati, mi ha preso in disparte e mi ha detto che la location storica scelta per le nozze non aveva la possibilità di far accedere una persona in sedia a rotelle. Scalini, strada non asfaltata e nessun supporto a chi ha una disabilità: come può pensare che io venga e lasci mia figlia da sola a casa?».



La donna ha accusato l'amica Jane di essere stata egoista: «I nostri amici si sono divisi sulla questione: alcuni vogliono che io sia più altruista e che dovrei rispettare la scelta della mia migliore amica, mentre altri credono che ho ragione a pensare che avrebbe dovuto preoccuparsi di mia figlia Lily sin dall'inizio».

La scelta Spiegando l'accaduto su Reddit, la protagonista ha ricevuto numerosi messaggi di appoggio, tanti quanto le critiche: «Tecnicamente la tua amica sceglie di sposarsi dove le pare e non è che si può preoccupare di tua figlia quel giorno: fai il sacrificio e lascia tua figlia a casa», le ha scritto un utente. Un altro account, invece, le ha risposto: «Una migliore amica non si dimentica di tua figlia il giorno del suo matrimonio, per quanto importante, avrebbe dovuto tener conto che non c'era accessibilità per chi era in carrozzina, se ci sono scalini, sarà un problema anche per le persone anziane». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA