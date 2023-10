​«Mio marito mi ha chiesto cosa avevo intenzione di cucinare per cena mentre ero in travaglio»

di Redazione web

Uno dei momenti più difficili e impegnativi per le neo mamme è quello del travaglio. Si tratta di un dolore che spesso può portare a stare davvero male e che, se dura ore, rende l'esperienza del parto un vero incubo.

In qualche modo, per ogni futura mamma, c'è un futuro papà pronto a supportare e consolare in quegli attimi così difficili e a dare supporto e amore alla propria compagna. Ma come reagiresti se il tuo partner ti chiedesse «Cosa cucini per cena?» proprio mentre stai per partorire?



Questo è l'incubo vissuto da una donna che ha deciso di cacciare il marito dalla sala parto quando ha preso il cellulare in mano per fotografare la nascita del bambino e, quindi, le sue parti intime, per condividerle con i familiari.





L'incubo in sala parto

«Mi si sono rotte le acque alle 14, e alle 18 mi ha chiesto cosa c'era per cena - ha detto Jenna, Stati Uniti, su Reddit -. Gli ho detto che era da solo perché ero impegnata a dilatarmi e non potevo preparargli il pasto. Qualche ora dopo, alle 21, ero carponi nella nostra camera da letto e mi sentivo come se stessi per vomitare».



Di lì in poi, è avvenuto il momento di correre in ospedale dove, il parto, è diventato un incubo ulteriore: «Come se non bastasse, mio marito, mentre stavo per partorire ha deciso di prendere cellulare alla mano e fotografare le mie parti intime, mentre nostro figlio veniva al mondo, e inviarle nel gruppo di famiglia, dove c'erano i miei e i suoi genitori e tutti i nostri parenti.

I commenti sul noto forum sono tutti di supporto nei suoi confronti. Qualcuno ha provato a giustificare il marito con frasi del tipo «Il parto è per entrambi, non puoi pensare che anche lui non abbia entusiasmo o non sia preoccupato, da papà che ha assistito al parto di mia moglie, io simpatizzo per tuo marito», ha scritto un uomo.

E, ancora, c'è chi invece ha condannato completamente l'accaduto: «Zero intimità e privacy, fossi in te chiederei il divorzio: con che coraggio ci farai un altro figlio la prossima volta conoscendo la sua completa indelicatezza».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 18:31

