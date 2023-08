«Non inviterò mia sorella al baby shower: ha rubato il nome dei miei sogni per darlo a sua figlia dopo il mio aborto»

La nascita di un bebé è sempre un avvenimento importante. E l'attesa spesso può diventare stressante, portando anche a liti in famiglia. È il caso della protagonista della storia che ha rivelato di non voler invitare sua sorella al futuro baby shower.

Il motivo? Le ha rubato il nome che aveva scelto per sua figlia, nel caso il bebé sia una femminuccia. Ma procediamo con ordine.

Incatenata al pavimento di casa dall'ex: «Le ha tagliato i capelli con il machete». Blitz della polizia per liberarla

«Conto unico o separato?», la domanda della cameriera fa infuriare la coppia: «Maleducata, paga l'uomo»

«Mia sorella non ci sarà»

La storia apparsa su Reddit, la piattaforma social in cui gli utenti di tutto il mondo raccontano le loro storie per ricevere un parere dagli utenti, sta facendo discutere molto. Il baby shower, ormai, è una pratica sempre più consolidata nei Paesi occidentali. La festa che annuncia la gravidanza è una tradizione a cui molte future mamme non possono rinunciare.

Ma in questo caso il giorno di festa sembra essere pronto a trasformarsi in una vera e propria tragedia familiare. Sì, perché una donna ha raccontato il motivo che l'ha spinta a non invitare sua sorella alla festa così sentita da tutta la famiglia.

La protagonista della storia ha raccontato di aver subito in passato un aborto spontaneo, quando tutto sembrava pronto per accogliere un bambino in famiglia. I mesi dal parto diminuivano e, così, lei e suo marito avevano scelto i nomi da dare al bebé: Violet in caso di femminuccia e Carson se fosse stato un maschietto. Poi, però, le cose non sono andate bene e il dolore per la perdita è stato difficile da superare.

Poco dopo il triste lutto è toccato a sua sorella restare incinta e al momento della nascita ha fatto la triste scoperta: la sua nipotina è stata chiamata Violet, proprio come avrebbe voluto chiamare sua figlia se fosse nata.

E ora, che finalmente si è sentita di nuovo pronta per affrontare la gravidanza, ecco l'amara decisione: sua sorella non prenderà parte al baby shower. A ferire la donna sono state le parole della sorella una volta scoperto il fatto: «Potresti non avere mai figli, non puoi tenere quei nomi in stand by per sempre a tutta la famiglia». Parole che l'hanno ferita molto e portata a questa sofferta decisione.

Anche perché, alla fine, la beffa si cela anche dietro il secondo nome della nipotina. Per fare un favore alla donna, alla fine, il nome non è stato proprio Violet, bensì: Violetta Karsyn. In pratica con un solo bebé ha utilizzato entrambi i nomi che aveva scelto per quel bambino mai nato. E da qui la domanda al mondo del web: «Sono str**a io o è lei ad essersi comportata male?».

La reazione del web

La storia della donna, oltre ad aver commosso gli utenti per il dolore dell'aborto, ha portato tantissime persone a commentare. «Tendenzialmente non sono una che ama i dibattiti per i nomi dei figli, ognuno è libero di chiamare il bambino come vuole. Ma il fatto che abbia utilizzato entrambi i nomi scelti da te, dopo il tuo aborto, è una cosa davvero perfida. Sicuramente nutre un grande complesso di inferiorità nei tuoi confronti e non sarà stato l'unico caso di competitività tra voi due», ha scritto un utente.

Ma c'è anche chi proprio non riesce a dar ragione alla protagonista della storia: «Ha usato entrambi i nomi, è vero. Ma li ha cambiati entrambi in modo significativo, non capisco proprio di cosa tu ti possa lamentare», ha commentato un altro.

Ma in proporzione sono molti di più i commenti che propendono verso la scelta della donna: «Hai fatto bene, il fatto che abbia usato come secondo nome quello del maschietto è un chiaro segno che voleva vendicarsi di qualcosa», oppure: «Hai fatto benissimo. Ho avuto 4 aborti spontanei e se qualcuno avesse scelto i nomi di cui avevamo parlato per quelle gravidanze, mi sarei arrabbiata, sentendomi confusa e ferita. Soprattutto se a farlo è stata mia sorella Ti ha mostrato chi è veramente, credimi: taglia ogni rapporto con lei».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA