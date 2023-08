Incatenata al pavimento di casa dall'ex: «Le ha tagliato i capelli con il machete». Blitz della polizia per liberarla

di Redazione Web

È stata incatenata al pavimento di una piccola e sudicia stanza alla periferia di Louisville, in Kentucky negli Stati Uniti, per due giorni. A compiere il folle gesto è stato l'ex con cui la donna condivide un figlio.

L'uomo le aveva anche tagliato i capelli con un machete. Mercoledì scorso, i vicini hanno chiamato il 911 segnalando rumori sospetti provenienti dalla casa. E, fortunatamente per la donna, l'intervento degli agenti è stato provvidenziale.

Sposa sorprende la suocera con il suo abito nuziale: «Me lo ha rotto con un gesto inquietante, tenta di rovinare il matrimonio»

Lavora per 20 anni senza un giorno di malattia (non pagata), l'azienda gli regala un pacco di caramelle, il web 400mila euro

Incatenata dall'ex al pavimento

La donna è salva per miracolo. L’intervento provvidenziale della polizia, che ha ripreso il tutto con le body-cam (piccole telecamere installate ad altezza busto), le ha salvato la vita prima che si consumasse la tragedia.

La ricostruzione

Giunti sul posto, gli agenti hanno udito urla e pianti isterici arrivare dal secondo piano di un’abitazione. Dopo aver provato a sfondare porta e finestre, le forze dell’ordine si sono rese conto che l’intera casa era barricata: si sono arrampicati su una scala fino al secondo piano, dove la donna è riuscita ad aprire la finestra della stanza in cui era tenuta segregata.



Il blitz

Le immagini del blitz sono agghiaccianti. Mostrano un agente entrare nella camera da letto e togliere dal collo della donna una sorta di collare metallico. Nel filmato si sente la donna singhiozzare, scusarsi con il poliziotto e spiegare che il suo rapitore aveva la chiave della serratura nel suo portachiavi.

«La donna aveva una catena intorno al collo, fissata con un MasterLock, e la catena era fissata al pavimento con delle viti», ha dichiarato il dipartimento di polizia di Louisville, specificando che la catena è stata rimossa con un’accetta trovata in casa. I due poliziotti hanno infine scortato la donna all’esterno, dove è stata curata.

L'arresto

A tenerla rinchiusa in casa sarebbe stato l’ex fidanzato, il 36enne Moises May, che è stato arrestato appena due giorni dopo l’operazione di salvataggio. L’uomo è accusato di aver tenuto la vittima, con cui ha un figlio, ferma nel bagno e di averle tagliato la maggior parte dei capelli con un machete, chiudendola poi in una stanza e rubandole il cellulare prima di abbandonare l’abitazione. Ora May è accusato di rapimento, aggressione e molestie.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA