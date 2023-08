Sposa sorprende la suocera con il suo abito nuziale: «Me lo ha rotto con un gesto inquietante, tenta di rovinare il matrimonio»

Il rapporto tra suocera e nuora, si sa, può essere molto complicato. Ma quanto accaduto a una futura sposa ha davvero dell'incredibile e in poche ore la notizia ha fatto il giro del mondo scatenando un furioso dibattito.

Il giorno più bello della vita di una coppia può diventare molto stressante quando i genitori di uno dei due futuri sposi non concordano sulle nozze. Ma il matrimonio di una donna, che ha voluto condividere la sua disavventura con gli utenti social, rischia di diventare un vero e proprio incubo, dopo il gesto inquietante della sua futura suocera.

Lavora per 20 anni senza un giorno di malattia (non pagata), l'azienda gli regala un pacco di caramelle, il web 400mila euro

Mamma disperata su TikTok: «Mia figlia ha dato una festa ma lei e le sue amiche hanno distrutto casa». Il video è virale

Il gesto inquietante della suocera

Lo stress pre matrimoniale può raggiungere vette estreme, soprattutto se qualcuno cerca di mettere i bastoni tra le ruote dei due futuri sposini. Ed è proprio quello che è capitato a una donna colombiana che ha voluto raccontare quanto accaduto su Reddit, la piattaforma social in cui gli utenti raccontano le proprie disavventure chiedendo un parere al mondo del web.

Lei che tra pochi giorni convolerà a nozze con il suo compagno inglese, ha deciso di celebrare il matrimonio in Colombia. Una decisione che proprio non sembra andare a genio alla suocera, giunta nel Paese dell'America latina controvoglia e, probabilmente, intenzionata a far fallire le nozze.

«Da sempre non ho un bel rapporto con mia suocera, ma quanto ha combinato pochi minuti fa è davvero inquietante - racconta ancora molto scossa -.

E da quando è arrivata nel Paese per assistere alla cerimonia, spiega la donna, non ha fatto altro che lamentarsi: «Qui nessuno parla inglese, il biglietto del volo era troppo caro, gli invitati sono troppi e il matrimonio sarà troppo grande. Tutto non le va bene di quello che io e suo figlio abbiamo organizzato, ma mai avrei pensato che sarebbe riuscita a rovinare il mio abito da sposa».

Secondo quanto racconta la protagonista della vicenda, sua suocera era appena arrivata a casa loro e così, dopo averla accolta, l'hanno lasciata nella loro camera da letto a guardare Netflix, mentre loro le sistemavano la stanza degli ospiti.

Tutto sembrava filare liscio, quando la donna dopo circa una mezz'ora ha dovuto recarsi in bagno e ha fatto la scoperta choc: «Mia suocera stava indossando il suo abito». Ma non è finita qui.

«L'ho beccata mentre cercava di uscire dall'abito che le stava troppo stretto e lo ha strappato in vari punti, oltre a rompere la cerniera. Ma la cosa più assurda è che non indossava le mutande. Io e il mio futuro marito ci siamo infuriati, ma lei ci ha risposto che lo stava provando perché pensava che se fosse stato bene a lei, allora sicuramente sarebbe stato bene anche a me. Quando io il giorno prima avevo fatto la prova ufficiale e mi stava perfettamente».

Ma la cosa che più ha fatto inferocire la donna non è questa: sua suocera dopo il danno procurato a pochi giorni dal matrimonio, non si è minimamente scusata e non si è nemmeno offerta di ripagare i danni.

«Dopo la rabbia iniziale mi sono resa conto che sul letto c'era un mazzo di fiori. Temo che lei voglia rovinare il matrimonio perché voglia "sposarsi" a vita con suo figlio. Non so proprio come fare, spero che tutto finisca in fretta e che lei torni in Gran Bretagna il prima possibile».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA