Ora solare, quando scatta? Tutte le novità previste a ottobre 2023

In Italia, ogni anno si verifica un cambio arbitrario dell'orario: una volta dopo l'equinozio di primavera a marzo per l'adozione dell'ora legale, e una seconda volta alla fine di ottobre per tornare all'ora solare. Questo fenomeno è motivato principalmente dall'obiettivo di sfruttare al meglio la luce solare durante l'inverno e l'estate.

Negli ultimi anni, però, c'è stato un dibattito crescente sull'abolizione dell'ora legale nell'Unione Europea. L'abolizione dell'ora legale è una questione complessa e attualmente non sembra esserci un consenso definitivo su come procedere. Ma il cambio dell'ora si avvicina e, dunque, è tempo di scoprire se e quando ci sarà il cambio dell'ora.

Quando scatta l'ora solare?

Inoltre, per l'Italia, che ha una lunga storia di cambiamenti nell'orario, sarebbe una modifica significativo. La prossima modifica dell'ora sarà nella notte tra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre, quando le lancette dell'orologio saranno spostate un'ora indietro, e questa regolazione rimarrà in vigore fino al marzo 2024, quando si tornerà all'ora legale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 11:14

