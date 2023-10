La proposta di matrimonio (filmata col cellulare) finisce male: «Rovinata da una capra». Cos'è successo

di Redazione web

Le montagne sullo sfondo, il clima piacevole, un bicchiere di vino e, infine, la sorpresa: inginocchiarsi e aprire la scatoletta con l'anello. Kevin Solleroz se l'era immaginata così la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Alexia ma qualcosa è andato storto e il video ricordo non è uscito proprio come avrebbe voluto: una capra, infatti, si è letteralmente messa in mezzo rovinando la scena romantica.

La proposta di matrimonio

Kevin Solleroz voleva fare una sorpresa alla sua fidanzata in una località delle montagne svizzere, Andermatt. Dato che, come è specificato nella biografia del suo profilo Instagram, è un videomaker ha pensato bene di filmare il momento romantico che, però, nel giro di pochi secondi, si è trasformato in un momento comico. Infatti, mentre lui era inginocchiato davanti alla ragazza emozionata per chiederle di sposarlo, una capra color marrone dallo sguardo curioso, si è avvicinata allo smartphone rovesciandolo. Kevin, quindi, è corso verso il telefono e l'ha rimesso in piedi fermando le riprese, l'animale era ancora dietro di lui ignaro di avere "rovinato" tutto.

Il video virale

Il video della proposta di matrimonio più comica che romantica, è diventato virale in poco tempo e gli utenti di tutto il web si sono divertiti ad assistere alla scena improbabile.

