Nonno e nonna in lacrime al 52esimo anniversario di matrimonio: il regalo incredibile della nipote. Il video commuove tutti

I nonni sono considerati da tanti le vere e propria fondamenta della famiglia, una parte integrante del nostro passato ma non solo, specialmente per coloro che da nonno e nonna sono stati cresciuti e negli anni hanno imparato ad apprezzarne la saggezza, ad ascoltarne le storie.

In passato il matrimonio e il giorno della cerimonia avevano una valenza differente, forse un po' più intensa rispetto al presente - com'è naturale quando si vive in tempi e contesti diversi -, ed era proprio questo il caso dei nonni di Darcy Lynch: «Domani sarà l'anniversario di matrimonio dei miei nonni, che sono stati sposati per 52 anni, e hanno un solo desiderio», scrive la nipote, che decide di mettersi al lavoro per avverare il loro sogno in occasione dei festeggiamenti.

Un matrimonio dai colori vivaci

Il video girato da Darcy dopo la consegna del regalo di anniversario è un'inquadratura ferma, fissa sui volti dei nonni mentre scartano il dono e aprono la prima pagina dell'album.

Darcy, infatti, ha consegnato loro un album di fotografie del matrimonio, ma rese di nuovo vere e vivide grazie al lavoro fatto nei giorni precedenti il festeggiamento: la nipotina ha ricolorato le foto, una per una, senza nessuna esperienza pregressa ma con la volontà di imparare e far felici i nonni.

Le fotografie a colori sono arrivate in tempi relativamente recenti. In effetti, sebbene le primissime foto a colori, in Italia, risalgano ai primi anni del Novecento, la loro diffusione è stata possibile - soprattutto a livello di sostenibilità dei costi - soltanto dopo gli anni '50. Quindi, molti dei nostri nonni non ne hanno avuto la possibilità, non solo perché in alcuni casi era ancora impossibile richiederle, ma anche perché spesso non si aveva la disponibilità economica per permettersele.

Il video pubblicato da Darcy ha raggiunto e superato il milione di visualizzazioni, e tantissimi utenti hanno commentato con parole commosse e piene di supporto per la meravigliosa idea regalo: «Sono ancora innamorati come il giorno del matrimonio! Che dolcezza, è esattamente l'amore che tutti desideriamo», o ancora, una ragazza riesce a leggere il labiale: «Oddio, adoro il modo in cui tua nonna si gira verso il nonno e gli dice "guarda come sei bello"».

Infine, alcuni utenti chiedono un tutorial su come fare lo stesso per i propri nonni, e Darcy non si tira di certo indietro. Qualche giorno dopo, sul suo profilo TikTok, pubblica un video in cui illustra il procedimento.

