Ogni mattina da 20 anni questa donna va in metro e ascolta il messaggio dell'altoparlante solo per amore

Sono oltre venti anni che questa donna, ogni mattina, esce di casa e va alla fermata della metro di Embankment, sulla Northen Line di Londra, solo per amore. Si siede, infatti, su una panchina e attende l'annuncio dell'altoparlante che recita la frase «Mind the gap». È la voce del marito defunto e lei è Margaret McCollum.

Quella frase, pronunciata dal suo grande amore, l'uomo l'ha registrata in quanto attore assunto tra tanti per registrare il messaggio. Si tratta di un breve testo che intende informare i viaggiatori che devono essere sempre consapevoli dello spazio presente tra i treni e le banchine. Se cadessero nel divario, ciò potrebbe portare a conseguenze pericolose per i viaggiatori, pertanto questo messaggio è importante: «Attenzione al vuoto».



Oswald Laurence, però, è morto nel 2007, e per Margaret McCollum, quella voce ha assunto un significato tutto suo, intimo, diverso: grazie a questo gesto, è come se suo marito non fosse mai venuto a mancare.

Il rito d'amore

«​Mi siedo sulla piattaforma e salto un paio di treni solo per poterlo sentire - ha raccontato Margaret -. Sapere di potere andare lì e ascoltare ancora la sua voce mi è di grande conforto. Lui non è mai andato via dalla mia testa e dal mio cuore».

A raccontare un risvolto che ha conquistato gli utenti di tutto il mondo è stato il giornalista Carmelo Abbate che nella sua serie "Storie Nere" su Facebook ha spiegato cos'è successo.

«Margaret è seduta sulla panchina.

La storia diventa un corto

I due si erano sposati nel 2003. Un amore intenso, indimenticabile. E soprattutto eterno. Per questo motivo il regista Luke Flanagan ha realizzato un cortometraggio per raccontare questa storia.

