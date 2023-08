Genitori della star tv morti in un tragico incidente: «Erano due persone meravigliose»

di Redazione web

Phil Spencer è uno dei presentatori inglesi più amati dal pubblico che ama vederlo nel suo show "Location, location, location". Una terribile notizia giunta nelle prime ore del mattino, però, lo riguarda molto da vicino: i suoi genitori, in seguito ad un tragico incidente, sono morti e per loro non c'è stato nulla da fare nemmeno quando sono arrivati i soccorsi. L'automobile nella quale papà Richard, 89 anni e mamma Anne, 82, si trovavano ha sbandato ed è finita in un fiume che costeggiava la strada.

Stranger Things, mamma crede di chattare con l'attore: lascia il marito e gli invia denaro. Era tutta una truffa

Spende 13mila euro per diventare un cane, la reazione dei familiari: «Non capivano cosa volessi, ma poi...»

La tragedia

Stando a quanto raccontano i giornali locali, l'incidente sarebbe avvenuto venerdì 18 agosto intorno all'ora di pranzo. I genitori di Phil Spencer, infatti, si stavano dirigendo con la loro auto verso un pub dove avrebbero dovuto pranzare, quando, il loro mezzo, per questioni ancora da accertare, è uscito di strada finendo nel fiume adiacente.

Al momento dell'incidente, il presentatore si trovava a casa sua, nell'Hampshire, con i fratelli e la famiglia.

Phil, anche durante i suoi programmi televisivi, aveva sempre descritto la sua infanzia come idilliaca proprio grazie all'amore trasmessogli da mamma e papà.

Le parole dell'amica

Al momento, Phil Spencer non ha rilasciato nessuna dichiarazioni in merito all'incidente ma la sua collega e amica Kirstie Allsopp ha parlato a The Sun: «Ho parlato con Phil ed è traumatizzato per ciò che è successo ai suoi genitori. L'unica cosa che lo consola è che quando è successo tutto erano insieme e questa è una grande fonte di conforto per lui e per la famiglia che è sempre stata molto unita. Mi dispiace tanto, Richard e Anne erano due persone meravigliose».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA