Anziana di 90 anni dimessa dall'ospedale: il video del ritorno dal marito commuove il web

Una donna anziana, di quasi 90 anni, dimessa dall'ospedale dopo essere stata ricoverata, torna a casa e riabbraccia il marito con cui ha vissuto un'intera vita. Un incontro commovente, documentato da un video che ha emozionato il web.

Dimessa dall'ospedale, il ritorno dal marito

I protagonisti di questo video sono due anziani che vivono in Costa Rica. Lei ha 89 anni, lui 90. L'anziana, ricoverata in ospedale per una settimana, era stata dimessa e aveva così potuto fare ritorno a casa, dal marito. A documentare il commovente incontro tra i coniugi è stato il loro nipote, Tomás Fonseca, che ha pubblicato il video su Twitter e che ha scelto di citare un brano della band argentina Las Pastillas del Abuelo: «E se mi chiedi che c***o è l'amore, io ti rispondo: guarda quei due».

Mi abuela (89 años) vuelve a su casa después de estar una semana internada. Así la recibe mi abuelo (90 años). ❤️ “Y si vos me preguntas hoy qué carajo es el amor

Yo te contesto: miralos a ellos dos.” pic.twitter.com/xvpRCzp9Ju — Tomás Fonseca (@tomfonseca) August 9, 2022

Il video che commuove il web

Il filmato realizzato dal nipote dei due anziani è commovente e divertente al tempo stesso. L'incontro tra i due coniugi, dopo la lontananza forzata, non può che emozionare. «Bella mia, come stai bene! Che bello vederti, amore mio!», le parole di lui, che cerca di alzarsi dal letto, non senza fatica. La moglie lo ferma subito: «Vengo io da te, resta lì». E scatta un dolcissimo bacio. Ma a questa coppia, così duratura, non manca neanche lo spirito. «Mi hai tradito mentre ero via?», chiede l'anziana. «In continuazione», scherza il marito.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Agosto 2022, 21:52

