Israele, «mia nonna presa in ostaggio da Hamas. Ha 85 anni, ha bisogno di medicine. L'appello della nipote: «Aiutatemi a trovarla»

Una donna israeliana ha postato sui social la foto della sua nonna di 85 anni che è stata presa in ostaggio da Hamas. «Questa è mia nonna ed è stata catturata e portata a Gaza», ha scritto Adva Adar aggiungendo «il suo nome è Yaffa Adar ed ha 85 anni».

La nipote spiega che nonna Yaffa è stata presa in ostaggio da Hamas mentre si trovava in uno dei kibbutz nel quale sono arrivati i miliziani armati, che l'hanno portata via.

La nipote lancia quindi un appello a chi può aiutarla a ritrovare la nonna, come fanno molte altre persone disperate per la scomparsa di loro familiari. «Condividete il post - scrive ancora Adva Adar -. Spero che arrivi a persone che forse possono aiutarci».

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Ottobre 2023, 18:50

