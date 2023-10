Israele, ragazza tedesca rapita al rave e uccisa: il corpo martoriato nel video di Hamas, la mamma la riconosce da un tatuaggio

di Redazione web

Il corpo seminudo e con le gambe spezzate in un impossibile disegno a X di una donna a pancia giù in un veicolo militare, già cadavere, la faccia sfigurata e insanguinata esposta agli sputi, in un tripudio di armi al cielo e urla di «Allah è grande». Il video pubblicato sui social è solo una delle immagini che documentano l'orrore dell'attacco sferrato in Israele dall'ala militare del gruppo palestinese di Hamas. I miliziani avevano identificato il corpo come quello di una soldatessa israeliana, ma la realtà è un'altra: quello che hanno mostrato come un trofeo di guerra è il cadavere di una tatuatrice tedesca che è stata rapita mentre ballava nel deserto per il rave di Sukkot insieme ad altre migliaia di giovani. A riconoscerlo, da un tatuaggio sulla gamba spezzata, è stata la mamma, che ha lanciato via social un doloroso appello per poter almeno riabbracciare il corpo della figlia.

Rapita al rave

Il corpo martoriato è quello di Shani Louk, 30 anni. Sua madre, la tedesca Ricarda Lauk, che vive in Israele, ha condiviso attraverso i social un appello. «Mia figlia, Shani Nicole, cittadina tedesca, è stata rapita da Hamas mentre partecipava con un gruppo di turisti a una festa nel sud di Israele - racconta - Mi è stato inviato un video dove ho potuto riconoscere mia figlia in una automobile, priva di coscienza, insieme a un gruppo di palestinesi, mentre attraversava le strade di Gaza».

