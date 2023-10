Israele, pellegrini veneti a Betlemme nascosti in un tunnel per salvarsi dai razzi: «Abbiamo paura, sentiamo le esplosioni»

di Redazione web

Almeno 35 i pellegrini italiani del trevigiano, guidati dal parroco don Mirko Dalla Torre, bloccati a Betlemme. Ieri mattina – mentre in varie città di Israele sono suonate le sirene di allarme a causa della pioggia di razzi proveninenti dalla Striscia di Gaza – erano a Gerusalemme, in visita al Muro del Pianto. I fedeli stati fatti entrare in un tunnel, al riparo da eventuali bombe.

La testimonianza da Gerusalemme di don Mirko Della Torre

«Qui c'è un pò di confusione, abbiamo sentito le sirene e abbiamo visto i razzi e il fuoco di contraerea. Non è stato piacevole. Ora siamo in hotel. Stiamo tutti bene». È la testimonianza da Gerusalemme di un parroco veneto, don Mirko Dalla Torre, che in questi giorni è in pellegrinaggio assieme a 35 fedeli della comunità di Sernaglia della Battaglia, Treviso.

«Siamo comunque riusciti a visitare il Santo sepolcro. Eravamo al Muro del Pianto e ci hanno mandato in un tunnel per due volte, perché Hamas stava attaccando Gerusalemme. C'era la possibilità che cadessero dei missili al tempio. Abbiamo sentito dei colpi e poi la guida ci ha fatto uscire perché era troppo pericoloso restare. La Spianata del Tempio non si può visitare. Al Tempio c'era un grosso gruppo di ragazzi che inneggiava contro Hamas», ha concluso.

