Bimbo di 4 anni solo il giorno del suo compleanno: «Nessun compagno voleva mangiare la torta vegana»

Nessun bambino va alla sua festa di compleanno perché la torta è vegana. Un bambino di appena 4 anni è rimasto fortemente deluso dopo che nessuno dei suoi amichetti si è presentato alla festa per il suo compleanno. Il piccolo e la sua famiglia seguono una dieta vegana, ma questo ha creato "scontri" con gli altri bimbi e con le loro famiglie che hanno fatto spesso commenti scortesi.

Dopo aver organizzato la festa il bambino però si è sentito dire che nessuno avrebbe partecipato per non essere costretto a mangiare cibo vegano, in modo particolare la torta. A raccontare l'accaduto è stata la mamma del bambino, Angel Craine, che ha spiegato di essere vegana ma di non aver mai costretto i figli a seguire la sua dieta, solo i bambini, assaggiando il suo cibo, hanno deciso di mangiare come la mamma. La 27enne di Scarborough, in Australia, ha detto che stavano organizzando la festa a tema Pokémon di suo figlio da più di un mese ma è stato un vero flop.

«Mi è stato detto che ogni giorno dopo la scuola i ragazzi che facevano commenti scortesi sul fatto che lui fosse vegano, ma solo una settimana fa mi hanno detto che tutti dicevano che non sarebbero venuti alla sua festa se avessero dovuto mangiato una torta vegana».

