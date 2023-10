«Mio figlio è tornato dall'asilo con lo smalto sulle unghie: la reazione di mio marito mi ha spezzato il cuore»

di Redazione web

Cosa faresti se tuo figlio tornasse a casa dall'asilo con lo smalto sulle unghie? Quello che potrebbe sembrare un gioco tra bambini o semplicemente una scelta ingenua di "stile", in casa di questa donna si è trasformato in un vero e proprio incubo. La donna ha affermato che il problema sarebbe stata la reazione del marito che sembra non aver preso molto bene il fatto che suo figlio, molto piccolo, fosse tornato dall'asilo con lo smalto sulle unghie: scopriamo insieme perché.

Lo smalto sulle unghie

La reazione del papà

