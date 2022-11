Coppia di insegnanti pubblica video hot su OnlyFans e viene licenziata dalla scuola: «Lo stipendio non bastava»

Girano un video hot per OnlyFans nel cortile della scuola in cui lavorano e vengono licenziati. Samantha e Dillon Peer, due insegnanti di Lake Havasu City, cittadina della contea di Mohave, nello stato dell'Arizona, sono stati licenziati in tronco dalla loro scuola dopo che il filmato è stato segnalato da alcuni studenti.

La segnalazione

L'uomo e la donna, rispettivamente un maestro di scuola elementare e una professoressa di scienze, marito e moglie, sono stati riconosciuti nel video da alcuni studenti che hanno anche segnalato che l'ambientazione di alcuni video hot era proprio il cortile della loro scuola.

Quando la dirigenza scolastica è venuta a conoscenza dei filmati a luci rosse, ha preso subito provvedimenti. I due insegnanti sono stati licenziati. La professoressa aveva da tempo un account su OnlyFans, sotto un altro nome, dove pubblicava contenuti hot che talvolta coinvolgevano anche il marito. In un video ha spiegato che aveva provato a lavorare su turni extra a scuola nel tentativo di guadagnare qualche soldo in più, ma così aveva sempre meno tempo per stare con i loro due figli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 13:57

