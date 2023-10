Mamma di 22 anni chiama la polizia: «Aiuto, ho paura», ma la arrestano per procurato allarme. Trovata morta pochi giorni dopo

di Redazione Web

Chiama la polizia chiedendo aiuto, ma viene arrestata e pochi giorni dopo viene trovata senza vita. Gli agenti non hanno dato peso alla richiesta di aiuto di Hailey Silas, mamma 22enne dell'Oklahoma. Il corpo della giovane è stato trovato dall'equipaggio di una chiatta, sopra l'imbarcazione a 650 chilometri di distanza dal luogo in cui si sarebbe dovuta trovare la donna.

La richiesta di aiuto

Pochi giorni prima Silas era stata arrestata per le numerose telefonate effettuate ai servizi di urgenza. La donna aveva chiesto alla polizia di proteggerla perché qualcosa la spevantava. Ai poliziotti giunti sul posto aveva detto che aveva un attacco di panico, ma vista la sua insistenza e l'assenza oggettiva di minacce, gli uomini l'hanno presa in custodia e arrestata. A nulla sono serviti i suoi appelli e le richieste di andare in un ospedale psichiatrico, tanto che è morta pochi giorni dopo essere stata scagionata.

Le indagini

Gli agenti non hanno tenuto conto della sua salute e hanno "risolto" il caso con l'accusa di procurato allarme. La morte di Silas resta oggetto di indagine ma le cause del decesso non sono ancora state rese note.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 12:44

