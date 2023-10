Mamma avvelena la figlia di 4 anni con dei farmaci per le convulsioni, arrestata dopo 190 accessi in pronto soccorso

di Redazione Web

Una bambina di quattro anni è quasi morta per avvelenamento da farmaci dopo essere stata imbottita di medicine per le convulsioni. La bimba, però, non aveva bisogno dei farmaci. Tajahnae Brown, 23 anni, del Bronx, New York, è stata accusata venerdì di tentato omicidio, tentato omicidio colposo e aggressione di primo grado per quello che aveva provato a fare alla sua bambina.

Il tentato omicidio

Dalle prime indagini pare che la donna abbia effettuato ben 190 accessi al pronto soccorso, chiedendo farmaci per la figlia, nonostante la bambina non ne avesse bisogno. Tutto è iniziato due anni fa, quando la piccola aveva solo 3 anni e la mamma l'aveva portata al Montefiore Medical Center, sostenendo che la bambina stava assumendo farmaci per le convulsioni e ne aveva bisogno di altri.

Le indagini

Da una prima analisi psichiatrica sembra che la 23enne possa soffrire della sindrome di Munchausen, una condizione psicologica in cui una persona finge di avere un figlio, o un caro malato, con l'intenzione di attirare l'attenzione su di sé.

