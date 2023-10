Nonna uccide il nipote di 11 mesi per errore: «Dose letale di sciroppo nel biberon, voleva farlo addormentare»

di Redazione Web

Mette nel biberon del nipotino una dose letale di sciroppo e lo uccide Tibina Louissant, 53 anni, è stata accusata di aver somministrato a piccolo Josiah, di 11 mesi, una dose così massiccia di sciroppo da ucciderlo. Il piccolo è deceduto per intossicazione da farmaco. A lanciare l'allarme è stata la nonna stessa che ha chiamato i soccorsi dicendo che il bambino non respirava.

La dinamica

I medici hanno provato ogni modo per rianimarlo, hanno portato il piccolo in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare. I test sul corpicino, dopo la morte, hanno evidenziato una massiccia presenza di farmaco nel suo corpo, una dose che è stata sicuramente letale. Secondo una ricostruzione dei fatti, i genitori del piccolo lo avevano lasciato alla nonna nel weekend. Il bambino non aveva problemi di salute, semplicemente, da quello che ha spiegato la donna, ha smesso di rispondere e appariva letargico.

Le intenzioni

La nonna ha somministrato al nipote due biberon con ciproeptadina, un potente antistaminico che agisce anche come stimolante dell'appetito ed è utilizzato anche per conciliare il sonno.

