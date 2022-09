Avvelena i figli con la candeggina per raccogliere fondi online, mamma condannata a morte

Avvelena i figli intenzionalmente per poter chiedere fondi online per la loro guarigione. Nattiwan Raakunjet, di Bangkok, in Thailandia, è stata condannata a morte dopo essere stata giudicata colpevole di aver avvelenato i suoi due figli, uccidendone uno, nel tentativo di sollecitare donazioni sui social media per le loro cure mediche.

La donna ha finto per mesi che i bambini fossero malati, quando invece era lei a somministrargli giornalmente piccole dosi di candeggina nel cibo avvelenandoli. La mamma puntava a mostrare che i figli erano molto gravi per ottenere dei fondi dalle raccolte online. Fino a quando non è stata scoperta, arrestata e ora condannata a morte. La prima volta Raakunjet portò il figlio di 4 anni che lamentava vomito e mal di stomaco dicendo che poteva essere stata un'allergia ai crostacei, ma i medici trovarono una grave infezione.

Dalle successive indagini emerse che la prima figlia della donna era morta per le stesse complicanze cosi gli esperti medici del Thammasat University Hospital vicino a Bangkok, in Thailandia, fecero una denuncia che portò all'apertura delle indagini che dimostrando che i due bambini avevano sofferto di sanguinamento nel tratto digestivo, vomito di sangue e infiammazione allo stomaco. Il malessere si scoprì che era dovuto a un grave avvelenamento da candeggina che nel 2019 uccise la bambina e che stava rischiando di far morire anche il secondogenito. Nel 2020 la donna fu arrestata e ora è arrivata la condanna definitiva che prevederà la pena di morte.

