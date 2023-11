«Uccidi tua madre o me ne vado»: 17enne litiga col fidanzato, poi ammazza a sassate la suocera

di Redazione Web

Uccide la madre del suo ragazzo dopo che l'uomo si era rifiutato di farlo. Una giovane di 17 anni di Canton, Ohio, ha chiesto al suo compagno, Jonathan Jones, 33 anni di uccidere sua madre Nicole Jones, 53 anni, perchè pare che la donna interferisse nella loro relazione e volesse anche la separazione dei due. L'adolescente viveva nella camera da letto del fidanzato e questo non sarebbe stato accettato dalla mamma.

L'antecedente

La ragazza aveva iniziato ad odiare la "suocera", fino ad arrivare a chiedere a fidanzato di ucciderla. La 17enne sarebbe stata in custodia con i servizi per l'infanzia, ma era riuscita a fuggire e si era nascosta nell'appartamento del fidanzato che però viveva con la madre.

Il delitto

Il 33enne non è riuscito a fare nulla e alla fine l'adolescente ha colpito la donna con diverse sassate alla testa uccidendola dopo averla strangolata. La coppia ha poi gettato il corpo di Nicole in un cassonetto del complesso di appartamenti che è stato svuotato in una discarica. I due sono poi riusciti a fuggire in Messico e lì sono stati arrestati.

