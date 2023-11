Promessa del calcio si scontra con un compagno durante la partita e muore a 13 anni: «Tra gli spalti c'erano i reclutatori»

di Redazione Web

Un ragazzo di 13 anni, promessa del calcio, è morto sul campo mentre stava giocando una partita dopo essersi scontrato accidentalmente con un altro compagno durante un match di talent scouting. Il 13enne, come rivela Metro, stava giocando per la squadra giovanile A dei Pumas de Tres Valles quando si è scontrato con il compagno di squadra.

L'incidente

La partita che stava giocando il ragazzo, della comunità di Papaloapan, nella città di Tierra Blanca, nello stato di Veracruz, in Messico, serviva a reclutare calciatori di talento.

I soccorsi

La partita è stata immediatamente sospesa. Nonostante i tentativi dei suoi genitori, che erano allenatori e arbitri, e di altri spettatori di rianimarlo, il 13enne non ce l'ha fatta e all'arrivo dei soccorsi sul posto è stato dichiarato morto. Il suo corpo è stato poi portato all'Istituto di Scienze Forensi per l'autopsia che determinerà le cause della sua morte. L'ipotesi è che abbia avuto un infarto a seguito dello scontro, ma solo gli esami accerteranno cosa è accaduto realmente.

