Rimanda la visita dal dottore per paura della diagnosi, mamma 34enne scopre che le restano 5 settimane di vita: «Volevo crescere i miei figli»

Aveva paura di andare dal medico, ma quando si è decisa ha scoperto di avere solo cinque settimane di vita. Kourtni Smith, 34 anni, della contea di St Mary nel Maryland, negli Stati Uniti, ha detto che era troppo spaventata dall'idea di farsi visitare da un dottore, temendo la diagnosi di un male incurabile e purtroppo così è stato. Lo rivela il Mirror, spiegando che alla donna è stato detto che il tumore che l'ha colpita non le lascerà molto tempo.

La diagnosi

Lo scorso aprile la donna ha scoperto di avere un aggressivo tumore al seno. Poi qualche giorno fa lo choc. I medici le hanno detto che le restano pochi giorni di vita, visto che il cancro si è diffuso ovunque, persino al cervello. La mamma di cinque figli, devastata dal dolore, è ora ricoverata in un hospice e sta usando disperatamente il tempo che le rimane per fa sì che per i suoi figli, che hanno tra i due e i 16 anni, e per il marito Andre, ci siano delle garanzie, anche economiche. Per questo ha creato una pagina GoFundMe.

Il messaggio

Nella raccolta fondi online scrive: «Il mio sogno sarebbe quello di tenerli per mano e guidarli verso l'età adulta, ma quel sogno sta scivolando via. Il mio cancro si è metastatizzato alle mie ossa e al mio cervello, il che significa che passerò poco tempo con i miei figli». Dopo la diagnosi la donna si è sottoposta a diversi cicli di chemioterapia, ma è stata costretta a interromperla poiché il suo corpo non riusciva a sopportare il trattamento.

