Mamma lascia il figlio di 7 anni solo in casa per andare dall'amante, il bambino esce per cercarla e muore investito da un tassista drogato

Viene lasciato a casa da solo dalla mamma ed esce per cercare aiuto, ma lo investe un'automobile. La mamma del bambino di appena 7 anni lo aveva lasciato nella loro abitazione da solo, per andare dal suo compagno. Nel corso della notte il bambino ha deciso di uscire, forse per cercare la madre, ma è stato travolto dal conducente di un taxi che guidava in stato di alterazione da droghe.

L'incidente

Il tassista Mohsin Hussain, 32 anni, che ha falciato e ucciso il bambino, aveva invaso la corsia opposta. L'uomo ha ammesso di aver fatto uso di droghe e sotto l'effetto delle sostante ha travolto il piccolo nei pressi di Carlisle Street a Bradford, nel Regno Unito. La mamma lo aveva lasciato solo in casa con il telefono, ma il piccolo si sarebbe annoiato e così è uscito. L'incidente è avvenuto a poca distanza dall'abitazione, che il bamino aveva lasciato con la porta aperta.

Il processo

Subito dopo l'arrivo dei soccorsi è stata ritracciata la mamma della vittima a casa del suo partner.

