Litiga con la mamma e fugge, 13enne trovato impiccato vicino casa: «Voleva solo attirare l'attenzione»

di Redazione Web

Un ragazzo di 13 anni è stato trovato impiccato in un bosco dopo aver discusso con la madre. Secondo gli investigatori, però, pare che il giovane non avesse alcuna intenzione di togliersi la vita. Il 13enne, con ADHD, è stato trovato senza vita nell'area di Hook, a Pembrokeshire, nel Regno Unito.

Muore a 18 anni per intervento al seno, il medico sbaglia la dose di anestesia e aspetta cinque ore per chiedere aiuto

Rimanda la visita dal dottore per paura della diagnosi, mamma 34enne scopre che le restano 5 settimane di vita: «Volevo crescere i miei figli»

I fatti

I fatti risalgono a 4 anni fa, ma solo ora, sembra essere stato accertato che il ragazzo non volesse realmente suicidarsi. Il giovane, che soffriva di disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), è stato descritto come un ragazzino "spensierato e avventuroso" e sua madre Nia Owen, si è detta distrutta per la sua perdita.

Filippo Turetta in Italia sabato: l'arrivo a Venezia con un volo militare. La strategia della difesa: «Infermità mentale» https://t.co/wP032caQlG — Leggo (@leggoit) November 23, 2023

Le indagini

La famiglia ha denunciato la sua scomparsa dopo che sua nonna era andata a riprenderlo a scuola. Non avendo notizie di lui ha allertato i soccorsi e poco dopo la polizia ha avvertito i cari di aver ritrovato il 13enne ma purtroppo senza vita. Inizialmente sembrava si fosse impiccato, ma ora sembra che il suo gesto non sarebbe stato intenzionale e che il suicidio sia stato solo un tentativo di attirare l'attenzione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA