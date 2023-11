Muore a 18 anni per intervento al seno, il medico sbaglia la dose di anestesia e aspetta cinque ore per chiedere aiuto

di Redazione Web

L'intervento fallisce e il chirurgo viene condannato a soli 15 giorni di prigione. Il dottor Geoffrey Kim, 54 anni, ha ammesso di aver allertato l'emergenza dopo 5 ore dall'intervento al seno di Emmalyn Nguyen, dopo diverso tempo che la 18enne aveva avuto un arresto cardiaco ed era diventata completamente blu, a seguito della sesta somministrazione di anestesia.

La pena

La famiglia della ragazza ha fatto causa al dottore e una giuria lo ha ritenuto colpevole di tentato omicidio colposo e di omissione di soccorso, ma nonostante ciò dovrà scontare solo 15 giorni di carcere, seguiti da 2 anni di libertà vigilata. Il medico è stato condannato anche a pagare 70.000 dollari di multa, e a 120 ore di servizio comunitario in una struttura per coloro che hanno subito lesioni cerebrali.

La dinamica

La ragazza aveva messo da parte 6 mila dollari per poter realizzare il suo sogno, avere un seno più prosperoso. Prima dell'intervento era perfettamente sana, ma durante l'operazione qualcosa è andato storto e le sono state somministrate massicce dosi di anestesia che si sono rivelate fatali. La giovane ha riportato gravi danni cerebrali dopo l'intervento, evitabili se i soccorsi fossero intervenuti tempestivamente. A ritardare la chiamata è stato però lo stesso dottore. La paziente è rimasta in coma per 14 mesi, poi sono state staccate le macchine che la tenevano in vita ed è morta.

