Incinta di 9 mesi viene punta da uno scorpione e muore insieme al figlio, arrestato il marito

di Redazione Web

Viene punta da uno scorpione e muore e con lei il bambino che aspettava. Evelyn Vásquez Villalobos, della città di San Ramón, in Costa Rica, incinta di nove mesi, era a casa quando si è sentita male. La donna, che avrebbe dovuto partorire tra pochi giorni, ha avuto un malore e quando il marito tornando a casa l'ha trovata priva di sensi ha chiamato i soccorsi che però non hanno potuto fare altro che costatare il decesso.

Uccide il figlioletto di 4 mesi, ergastolo al papà: «Non volevo». Il bimbo massacrato di colpi alla testa

Muore a 18 anni per intervento al seno, il medico sbaglia la dose di anestesia e aspetta cinque ore per chiedere aiuto

Le indagini

Secondo quanto riferito dal compagno la donna sarebbe stata punta da uno scorpione. L'ipotesi è che possa aver avuto una grave reazione al veleno, ma la polizia sta anche indagando per omicidio da parte di suo marito, Calvo Rodriguez, 41 anni, poiché secondo quanto riferito non è stato trovato alcun segno evidente di morso. Mentre si attendono i risultato dell'autopsia l'uomo, sposato con la vittima da un anno e mezzo, è stato arrestato.

Filippo Turetta in Italia sabato: l'arrivo a Venezia con un volo militare. La strategia della difesa: «Infermità mentale» https://t.co/wP032caQlG — Leggo (@leggoit) November 23, 2023

Le testimonianze

Un portavoce del servizio di ambulanza ha raccontato: «Non possiamo dirlo fino a quando le indagini non saranno completate, ma in termini di morso tutto quello che abbiamo trovato era una specie di graffio sul braccio destro». In Costa Rica non si sono verificati casi di scorpioni che abbiano avvelenato le persone, non sembrano esserci specie pericolose in quell'area, tuttavia la donna potrebbe aver avuto una reazione allergica al veleno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA