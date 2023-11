Bambino di 10 anni morto per un attacco di asma: «Abbiamo chiamato i soccorsi, ma ci hanno detto che non era grave»

di Redazione Web

Un bambino di 10 anni con una grave asma è morto a causa della negligenza dei medici. Il bambino, di Southend, nel Regno Unito, secondo il legale della famiglia, potrebbe essere ancora vivo se solo i medici che si sono presi cura di lui avessero riconosciuto la gravità della sua patologia. Ora la famiglia ha chiesto che venga fatta giustizia e sul caso è stata aperta un'indagine.

Le condizioni

Il bambino è morto a seguito di un arresto respiratorio derivante dall'asma. Viste le difficoltà respiratorie la sua famiglia lo aveva portato in ospedale, ma i medici lo avevano dimesso poco dopo. Da tempo era in cura da un dottore che però, secondo le indagini, non gli avrebbe mai detto di fare regolarmente dei controlli, facendo sì che il suo stato di salute si aggravasse. In ospedale non gli sarebbero stati somministrati dei farmaci fondamentali, forse perché nessuno era stato in grado di capire la gravità sel suo stato.

Battaglia legale

Una volta dimesso però le sue condizioni sono peggiorate, la famiglia ha chiamato due volte i soccorsi, ma nessuno ha mai voluto mandare nemmeno un'ambulanza e il piccolo è morto a seguito di una grave crisi respiratoria.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA