Bianca Balti, abito “classico” al Festival di Venezia. I fan: «Una dea»

Ci siamo: è iniziata l'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Bianca Balti sul red carpet della serata Festival di Venezia 2023, ha indossato un abito azzurro chiaro stile "classico" che definisce la sua silhouette in modo sobrio. Ma è lo spacco dell'abito di Ermanno Scervino indossato dalla modella seguito dallo strascico a catturare l'attenzione dei suoi fan. I gioielli indossati dalla modella danno quel tocco di luce in più: collana di Alta Gioielleria Pomellato con orecchini e anelli abbinati. E proprio nelle ultime ore, Bianca Balti ha condiviso sul suo profilo Instagram un video mentre sfila e si mette in posa davanti ai fotografi. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

L'abito di Bianca Balti

Numerosissimi sono stati i commenti e i like dei fan al video che Bianca Balti ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

