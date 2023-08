Aurora Ramazzotti pronta per Venezia: «Ecco il mio styling, makeup e capelli»

di Redazione Web

Con gioia dei suoi follower, Aurora Ramazzotti ha condiviso nelle sue Instagram stories una foto dedicata alla sua vita da mamma del piccolo Cesare nato il 30 marzo nella clinica Sant'Anna di Sorengo (la stessa dove Michelle Hunziker aveva messo al mondo la sua primogenita Aurora).

Il contenuto? Autoironico. Come quasi ogni contenuto social che pubblica la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. A dirla tutta, la foto di Aurora ha fatto riferimento al red carpet di apertura della 80esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker due gocce d’acqua

Nel ruolo di neo mamma Aurora sembra cavarse benissimo ma non sempre è tutto rose e fiori. «Styling by madre natura. Makeup by Cesare che è stato sveglio fino alle 3. Hair quello che mi resta del postpartum che li fa cadere tutti». Sono queste le parole che Aurora Ramazzotti ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Aurora, con un pizzico di autoironia, ha voluto sottolineare quanto la sua vita sia cambiata dalla nascita del piccolo Cesare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 14:11

