Aurora Ramazzotti, la dedica a Cesare: «Troppo perfetto e indifeso per esporlo»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ha sempre voluto mantenere la riservatezza sul suo piccolo Cesare. Insieme a Goffredo Cerza, hanno deciso di non mostrare il viso del bambino per potergli dare la possibilità di scegliere in futuro se esporsi o meno ad un pubblico così vasto come quello dei social, sempre pronto a commentare.

Dopo il fraintendimento di ieri, (lei ha pubblicato un video del figlio di una fan mamma e i follower hanno pensato si trattasse di Cesare), Aurora ha voluto scrivere alcune parole per chiarire ancora una volta il motivo della sua scelta sul figlio.

Andiamo a leggere cosa ha scritto.

Aurora Ramazzotti mostra per sbaglio il volto di Cesare per la prima volta? Ecco la sua reazione

Aurora Ramazzotti e Cesare: «L'ansia di rimetterlo a nanna, ma ha l'energia di Alex Schwazer mentre io sono uno zombie»

Aurora e la dedica a Cesare

Aurora Ramazzotti ha condiviso alcuni pensieri ieri notte con i suoi follower sul piccolo Cesare. Ha detto: «Non sapete quanto vorrei poter condividere momenti di vita insieme a mio figlio con voi. Farvi vedere quanto è dolce, stupendo, simpatico e quanta gioia ha portato alle vite di tutti. Per me è privarmi del racconto di un pezzo di me che si evolve con lui. Ho capito solo tenendolo tra le mie braccia che era qualcosa di troppo perfetto e indifeso per esporlo a quello che si annida sui social (e di cui tutti, io compresa, facciamo parte).

I fan hanno apprezzato molto questo discorso, nonostante muoiano dalla voglia di poter vedere il bambino.

La neo mamma, intanto, continua con i suoi doveri e, a mezzanotte e quaranta si ritrova sola in cucina, con una felpa, a riempire il biberon di Cesare per la pappata notturna.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Agosto 2023, 08:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA