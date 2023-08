Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in barca: «Pisolino power». I fan impazziti: Mamma e papà sexy

di Redazione Web

Il pisolino power è obbligatorio, soprattutto in vacanza: anche una semplice mezz'ora sembra essere il lasso di tempo giusto per migliorare l'umore e combattere la stanchezza. Lo sanno bene Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che nelle ultime ore si stanno godendo gli ultimi giorni di relax e di mare in Sardegna. E proprio Cesare Cerza, oggi, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram insieme alla sua dolce metà. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il post che ha condiviso Goffredo Cerza sul suo profilo Instagram ha ricevuto tantissimi like e commenti. «Power Nap», ha scritto il compagno di Aurora Ramazzotti a corredo della foto pubblicata su Instagram.

I due sono in barca e mentre lei indossa un bikini intrecciato al collo nero e un cappello di paglia, lui poggia la sua testa sulle gambe di Aurora mentre ha gli occhi chiusi (la posa del "riposino"). I fan della coppia sono così letteralmente impazziti.

«Quanto siete belli», ha scritto un follower. E ancora: «Una mamma e un papà super sexy». «Siete una coppia fantastica», ha scritto ancora un'altra fan.

