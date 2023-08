Aurora Ramazzotti mostra per sbaglio il volto di Cesare per la prima volta? Ecco la sua reazione

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ha, per caso, mostrato il volto del piccolo Cesare per la prima volta? Questo è il dubbio che ha tenuto sulle spine molti dei suoi follower dopo che hanno viso una storia molto sospetta. Ma facciamo un passo indietro per capire da dove nasce il tutto.

Solo ieri, 27 agosto, la figlia di Michelle Hunziker ha condiviso con le sue follower diventate mamme un piccolo trucchetto per distrarre i bambini: usare la carta forno. Il rumore, infatti, incanta i piccoli a lungo. Oggi, 28 agosto, Aurora ha pubblicato una storia con un bambino che tiene in mano la carta forno. Che si tratti di Cesare?

Aurora Ramazzotti e Cesare: «L'ansia di rimetterlo a nanna, ma ha l'energia di Alex Schwazer mentre io sono uno zombie»

Aurora Ramazzotti, acquisto "oltraggioso": «Potete denunciarmi...». Ecco quanto costa

Il viso di Cesare

Aurora Ramazzotti è sempre stata molto attenta a non mostrare il volto del piccolo Cesare sui social perché vuole mantenere la privacy per il suo bambino.

Si tratta infatti, di un bambino sconosciuto. Aurora ha spiegato: «Mi state scrivendo tutti che finalmente vedete Cesare, è uguale al nonno, è uguale al papà. Ragazze non è Cesare, è il bambino di una signora che mi ha taggata perché ho consigliato di dare la carta forno ai bebè. Quidni siete false se dite che assomiglia al papà. Non è Cesare».

Niente da fare, quindi. Non era Cesare. I fan, tuttavia, sperano sempre di poter vedere il piccolo in chiaro, prima o poi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA