Cristina Marino, sorrisi sul red carpet a Venezia. E spunta il commento di Luca Argentero

Cristina Marino ha postato alcune foto sul proprio Instagram che la ritraggono sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. L'evento tanto atteso da tutte le star, è cominciato mercoledì 30 agosto e terminerà sabato 9 settembre. La moglie di Luca Argentero è stata sommersa dai complimenti per la sua eleganza e il suo straordinario abito firmato Armani ma, poi, come spesso succede, qualcuno ha avuto anche da ridire. L'unico commento a cui Cristina ha risposto è, ovviamente, stato quello del marito.

Il post Instagram di Cristina Marino

Cristina Marino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram varie foto e storie che raccontano la sua meravigliosa avventura a Venezia e, precisamente, sul red carpet del Festival del Cinema. L'attrice ha postato i momenti prima della passerella e, quindi, trucco e parrucco e, poi, tutti gli scatti a bordo del motoscafo e sul tappeto rosso. La moglie di Luca Argentero ha ricevuto moltissimi complimenti da parte dei suoi follower che si sono congratulati con lei per la sua grande classe e bellezza. Qualcuno, però, ha voluto anche lanciare una frecciatina, scrivendo: «Quindi sai anche sorridere?», spesso, infatti, gli hater le hanno scritto che non sorride mai nelle foto. Cristina, comunque, non ha risposto, l'unico commento che ha tenuto in considerazione è stato quello di Luca Argentero che ha lasciato un'emoticon con gli occhi a cuoricino.

Cristina Marino e le critiche social

Cristina Marino è abituata a ricevere molte critiche sui social: qualsiasi cosa faccia o pubblichi viene sempre attaccata. Gli hater le scrivono che sembra sempre in posa e poco naturale nelle foto, che è seriosa e non sorride mai e che è troppo fissata con un certo tipo di allenamenti.

