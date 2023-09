Manu e Isabella da Temptation Island al Festival di Venezia. I fan: «Fuori luogo»

di Redazione web

Il Festival del Cinema di Venezia è sempre stato uno degli eventi più esclusivi e attesi dell'anno. Attori e registi accorrono da tutto il mondo per presentare le loro pellicole, il lavoro di interi mesi al pubblico italiano e, in seguito, a quello mondiale, nelle sale cinematografiche. Oltre ai protagonisti del settore, sono anche in molti i modelli e le modelle e personaggi dello spettacolo e televisione che vengono invitati da alcuni brand (come Moet, Armani Beauty) per promuoverlo al meglio. Il Red Carpet diventa quindi una vetrina dove mostrarsi al meglio. Tra questi personaggi che spesso non c'entrano nulla con il cinema perchè son influencer o altro, hanno sfilato il Red Carpet anche Manuel Marascio e Isabella Recalcati, meglio conosciuti come Manu e Isabella.

Andiamo a capire meglio dove li abbiamo già incontrati.

ma che ci fanno manu e isabella? pic.twitter.com/dhq2MAnIRT — vane| tananai era♡ (@persanelbuio) September 1, 2023

Manu e Isabella sono diventati famosi al pubblico televisivo dopo la loro ultima partecipazione a Temptation Island.

I fan del programma sono stati colti alla sprovvista, nessuno immaginava che i due avrebbero partecipato al Festival del Cinema di Venezia e si sono chiesti cosa ci facessero sul Red Carpet: «Perché sono lì? Non sono fuori luogo?»

Manu e Isabella, nonostante non facciano parte del mondo del cinema, hanno avuto molta risonanza durante la loro partecipazione a Temptation Island e probabilmente qualche brand avrà voluto avere loro come testimonial sul Red Carpet perché sono molto amati dal pubblico a casa.

