Frecce Tricolori a Venezia: lo spettacolo su Piazza San Marco

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori torna a sorvolare il cielo di Venezia. Questa mattina è andato in scena il volo, organizzato per i 100 anni della costituzione dell’Aeronautica Militare come forza armata autonoma. Fino a novembre, infatti, l’Aeronautica ha previsto dei passaggi della pattuglia acrobatica nazionale in ogni capoluogo di regione e oggi è toccato alla città dei canali.

Frecce Tricolori su venezia

Prima le Frecce, provenienti da nord, hanno sorvolato San Marco per poi passare su San Giorgio, proprio sopra il campanile. Poi il giro verso San Michele, attraversando il cielo di Rialto e colorerando l’azzurro del Bacino. Uno spettacolo suggestivo, che domani si ripeterà a Jesolo, per l’ormai tradizionale «Jesolo air show», giunto quest’anno alla 25esima edizione.

